В київських маршрутках відмовляють в безкоштовному проїзді учасникам АТО

В одній з київських маршруток учаснику бойових дій на Сході відмовили в пільговому проїзді, що обурило соціальні мережі.

"Сьогодні (7 вересня), коло 7-ої години ранку водій маршрутки номер 220 запропонував Віталію Шевченку (командир відділення другого батальйону 95-ої аеромобільної бригади, позивний Кузнєц) вийти геть, бо, бачте, пільговиків везти він не хоче", - написала у Facebook журналістка Ольга Сніцарчук.

Журналістка також додала, що Шевченку вже відмовляли в пільговому проїзді.

"Перший раз така ж історія трапилася за цим же маршрутом давніше – маршрутка номер 220, номер – АА 0913. Там водійська пика ще й заявила десантнику: "а я тєбя в то ато нє посилал". Віталій зняв відео – і морди, і номер автобуса записав. Але не скористався. Сьогодні зранку трапився другий такий випадок", - написала Сніцарчук.

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Вона виклала фото водія, який висадив учасника АТО першого разу.

"На фото: водій номер 1 з держномером маршрутки АА 0913. Водія номер 2 нехай знайде доля", - написала Сніцарчук.

Віталій Шевченко запам'ятався ще й тим, що намагався втихомирити протестувальників під стінами Верховної Ради 31 серпня, коли відбувалося голосування про зміни до Конституції.