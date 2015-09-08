Настоятель Києво-Печерської Лаври виправдував інцидент із київською поліцією тим, що поспішав до гостей

За словами священика, він поспішав "прийняти гостей" у Лаврі, тому не відреагував на співробітників поліції і покинув місце порушення. Владика Павло також повідомив, що після того як був зупинений поліцією він уточнив у водія, чи порушував той правила, і отримав негативну відповідь.

"Я не знаю, кому це було потрібно. Тоді ми разом із водієм поспішали, адже нам потрібно було зустрічати гостей. Я вже 22 роки є намісником божої милості. Тоді я поспішав, дійсно поспішав. Ми поїхали саме тією дорогою, адже інша була завантажена. Машин багато було. Коли ми тільки приїхали до воріт "підлетіли" поліцейські. Я кажу до водія: Петро, ти щось порушив? А він каже: ні. Я виходжу і кажу, хлопці, ми щось порушували? Вони відповіли, що порушили", – сказав настоятель.

Також священнослужитель зазначив, що поліцейські не знають дорожніх знаків.

Стосовно автомобіля автомобіля Mercedes-benz S класу, Павло заявив, що машина не нова, була у вжитку й куплена у "однієї людини". Також він зазначив, що у вільний час на цьому автомобілях Лаври розвозять по лікарнях хворих і студентів.

Як повідомляв УНІАН раніше, патрульна поліція в Києві зупинила автомобіль Mercedes-Benz S-class настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла за порушення правил дорожнього руху, однак, скласти протокол поліцейським не вдалося.

Священнослужитель не дав поліцейським поспілкуватися з водієм і скласти протокол про порушення. Настоятель Лаври порадив співробітникові поліції "подумати про душу" і сходити в церкву, а потім робити йому зауваження.