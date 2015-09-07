У Києві на проїзд для пільговиків витратять 100 мільйонів гривень

Київська міська влада додатково виділила 100 млн грн на проїзд пільговиків.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов.

«Київрада збільшила видаткову частину бюджету на 100 млн грн, які передбачені на компенсацію КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» пільг окремим категоріям громадян, які у грудні 2014 року скасувала Верховна Рада», – розповів Ніконов.

Він нагадав, що за ініціативи мера Віталія Кличка, київська влада взяла на себе зобов’язання зберегти безкоштовний проїзд для киян-пільговиків із 1 липня цього року.

Зокрема, мова йде про пенсіонерів, інвалідів III групи, учасників війни, членів родини ветеранів війни, громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та трудові заслуги, осіб, які доглядають за інвалідами.

Також пільги залишилися в учнів загальноосвітніх шкіл, батьків багатодітних сімей, соціальних працівників, патронажних сестер. Усього це 356,7 тисяч осіб.

Крім того, міська влада надала право на безкоштовний проїзд взятим на облік у Києві особам, внутрішньо переміщеним з тимчасово окупованих територій, зони АТО та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення (приблизно 40 тис. громадян).

У Департаменті транспортної інфраструктури зауважили, що до 1 січня 2016 року користуватися пільгами в наземному транспорті можна на підставі посвідчення, проте вже з січня 2016 року – лише за карткою киянина. Пільговий проїзд у метро – лише за карткою киянина.