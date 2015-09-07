У Києві пропонують перейменувати Московський міст та 16 вулиць в рамках декомунізації

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідну пропозицію було розглянуто та підтримано комісією з питань найменувань на її сьогоднішньому засіданні.

Крім того, комісія підтримала ініціативу щодо перейменування Московської площі на Деміївську.

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Рішення прийняті за результатами проведеного громадського обговорення та в рамках виконання програми декомунізації.

Київському міському голові рекомендовано внести відповідне подання про перейменування до Київської міської ради.

Як повідомляється, прийнято рішення також щодо перейменування ще 16 вулиць міста. Серед них, зокрема перейменування: вулиці Онуфрія Трутенка у Голосіївському районі на вулицю першого ректора Київського університету Михайла Максимовича; частини вулиці Леніна (від вулиці Світлої до повороту) у Дарницькому районі на вулицю видатного українця Назарія Яремчука; вулиці Фрунзе у Деснянському районі на вулицю Сім’ї Ханенків; вулиці Дубового Івана у Дніпровському районі на вулицю Георгія Тороповського, наймолодшого киянина – Героя АТО; вулиці Луначарського у Дніпровському районі на вулицю митрополита Андрея Шептицького; вулиці Гамарника в Оболонському районі на вулицю Квітки Цісик; вулиці Ластовського у Печерському районі на вулицю Степана Ковніра, видатного каменяра, одного з творців Києво-Печерської лаври; вулиці Командарма Уборевича у Святошинському районі на вулицю Академіка Єфремова; вулиці Червонопартизанської у Солом’янському районі на вулицю Братів Зерових; вулиці Шаумяна у Шевченківському районі на вулицю Сергія Параджанова.

Крім того, члени комісії підтримали перейменування вулиці Серафимовича у Дніпровському районі на вулицю Івана Миколайчука.