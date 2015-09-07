Поліція зупинила автомобіль настоятеля Києво-Печерської Лаври за порушення ПДР, однак оштрафувати не змогла
Патрульна поліція в Києві зупинила автомобіль Mercedes-Benz S-class настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла за порушення правил дорожнього руху, однак, скласти протокол поліцейським не вдалося.
Співробітники патрульної поліції у Києві зупинили автомобіль Mercedes-Benz S-class настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла за порушення ПДР.
Однак, священнослужитель не дав поліцейським поспілкуватися з водієм і скласти протокол про порушення.
"Якщо я дозволю - візьмете, якщо не дозволю - не візьмете", - сказав Павло у відповідь на бажання поліцейських побачити права водія.
Настоятель Лаври порадив співробітникові поліції "подумати про душу" і сходити в церкву, а потім робити йому зауваження.
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Також священнослужитель заявив, що водій робить те, що він йому скаже, оскільки в церкві є послух.
Крім цього, Павло порадив поліцейським спершу розібратися з припаркованими біля в'їзду в Лавру автомобілями, після чого сів в автомобіль і поїхав.
У свою чергу, Патрульна поліція, у коментарі до цього інциденту, який стався ще в липні, на своїй сторінці у Facebook зазначила, що "патрульні, враховуючи присутність значної кількості віруючих, вирішили не ескалувати конфлікт та не здійснювати заходів для затримання правопорушника."
"Правильність такого рішення було вивчено керівництвом Департаменту патрульної служби", - йдеться в повідомленні.
Щодо інциденту патрульних із священнослужителем та Mercedes-Benz S-class:Дійсно, у середині липня мало місце дани вчин...Posted by Патрульна поліція України on Sunday, September 6, 2015
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