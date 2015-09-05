У ДСНС заявляють, що перевищення шкідливих речовин у Києві пов’язано з транспортом, а не з пожежами

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Читайте такожСЕС: перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі Києва немає"Перевищення гранично допустимих концентрацій у 4-5 разів не пов’язане з горінням торфу на території Київської області й пожежею у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. Такі показники фіксуються у зв’язку із величезною кількістю автомобільного транспорту у Києві та аномальною спекою, і є нормою для цієї пори року", - зазначається у повідомленні ДСНС.