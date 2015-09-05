СЕС: перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі Києва немає

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на столичну СЕС.

«Станом на 9:00 годину 5 вересня 2015 року після зміни погодних умов на території м. Києва не зареєстровані перевищення максимально разових граничнодопустимих концентрацій вмісту шкідливих речовин в атмосферному повітрі», - йдеться в повідомленні.

Водночас, як попереджають в КМДА, у зв’язку з подальшим горінням торф’яників у Київській області зберігається можливість формування смогу під час інверсії температури (вранці та ввечері після 20:00) та зміни вітру.

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Як повідомляв УНІАН, 3-4 вересня у Києві через лісові та торф’яні пожежі в області спостерігалась задимленість й зафіксована висока концентрація шкідливих речовин у повітрі.