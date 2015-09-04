Київські школи запрацюють у звичайному режимі з 7 вересня

Як повідомила заступник голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко, відповідні рекомендації надало Головне Управління Держсанепідслужби у м. Києві.

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«За результатами останніх замірів концентрація шкідливих речовин у повітрі практично не перевищує норму, а температура повітря на вулиці, а отже й у приміщеннях, знизилася. Саме тому в нас і в СЕС немає жодних заперечень щодо відновлення навчально-виховного процесу в освітніх закладах Києва», - зазначила вона.

При цьому Старостенко підкреслила, що призупинення навчання у школах на один день не потребує відпрацювання, а «наздогнати» шкільну програму столичні школярі зможуть за рахунок її незначного ущільнення.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в районі села Зазим’я поблизу Києва виникла лісова пожежа, дим від якої поширився майже на всю столицю.

Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевняли в ДСНС.

У зв’язку із задимленістю, а також через високу температуру повітря, у столичних школах 3 вересня було скорочено навчальний день, а 4 вересня навчальний процес буле призупинено взагалі.