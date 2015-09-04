У Києві кількість деяких речовин у повітрі продовжує перевищувати норму (інфографіка)

Райони правого берега і Дніпровський район на лівому березі ще залишаються дещо задимленими, однак рівень майже всіх шкідливих речовин наразі в межах норми, передає ТСН.

Зазначається, що в організм киян у допустимій кількості потрапляє пил, сірчистий гідрид, оксид вуглецю.

Читайте такожУ Києві знизився рівень забруднення повітря

Однак рівень азоту і формальдегіду в столиці зараз перевищує добову гранично допустиму концентрацію. Рівень азоту наразі досягає позначки 0,11-0,25 мг/м куб. при добовій нормі в 0,04 мг/м куб. Кількість формальдегіду при нормі 0,003 мг/м куб. досягає позначки 0,018 мг/куб. м

Схожа ситуація станом на 4 вересня спостерігається і в Київській області, де рівень добової норми перевищує кількість азоту і формальдегіду.

Як повідомляв УНІАН, вчора Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про ліквідацію пожежі в Дарницькому лісі під Києвом, внаслідок якої столицю оповило димом.