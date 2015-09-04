Тепер безконтактні картки можна придбати на всіх станціях метро Києва

Відсьогодні безконтактні картки на кількість поїздок можна придбати на всіх станціях київського метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба «Київський метрополітен».

Крім того, як зазначається, оплатити проїзд банківськими картками MasterCard із системою PayPass можна на 17 станціях метрополітену: «Хрещатик», «Театральна», «Золоті ворота», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», «Поштова площа», «Контрактова площа», «Палац спорту», «Арсенальна», «Університет», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Олімпійська», «Палац «Україна», «Лук’янівська», «Кловська», «Печерська».

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У підземці продовжують роботи зі встановлення спеціальних турнікетів для розрахунків PayPass.

Як повідомляв УНІАН, в липні метрополітен скоротив з 52 до 16 кількість станцій, на яких продавали безконтактні картки на кількість поїздок. Зміни в організації продажу проїзних документів пояснювали впровадженням втоматизованої системи проходу пасажирів.

З 19 червня на 17 станціях метро Києва введено додаткову систему оплати проїзду - з допомогою безконтактної банківської картки MasterCard (з системою PayPass), без необхідності купувати жетон або проїзний квиток.