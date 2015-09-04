У "Софії Київській" через провал ґрунту утворилась яма завбільшки 3 метри

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора з наукової роботи В’ячеслав Корнієнко. "Дійсно маємо провал ґрунту біля 3 метрів завширшки і до 2 метрів глибиною. Зараз вжито заходів для забезпечення безпеки відвідувачів. Територія загороджена, провалля накрито", - розповів В’ячеслав Корнієнко.

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Він запевнив, що провал жодним чином не загрожує історичним будівлям "Софії", бо знаходиться далеко від них. "Провалля далеко від усіх пам’яток – на відстані десь 70-80 метрів. Ця подія також жодним чином не вплине на заплановані заходи у "Софії" – зокрема, на фестиваль класичної музики 5-6 вересня. Буде чергувати людина, яка не пускатиме відвідувачів до накритого провалля. Тобто їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує", - наголосив заступник директора.

Він пояснив, що такі провали на території "Софії" виникають часто. Почалися у вони у XX столітті і пов’язані з особливістю структури ґрунтів. "Земля провалюється регулярно, бо є підземні порожнини. Вони з початку XX століття провалюються. Це було у 20 роках, у 70-х і пізніше у 80-х та 90-х", - розповів В’ячеслав Корнієнко.

Він додав, що найближчим часом провалля не ліквідують – його не можна просто засипати піском, а треба дослідити. "Поки що буде консервація відповідними заходами, щоб можна було у подальшому це провалля дослідити. Щоб дослідити, тут треба ставити кріплення, проводити комплекс заходів. На жаль цього не можна буде зробити зараз восени, коли буде дощова погода, і взимку. Тому зараз просто буде проведення консервації", - розповів заступник директора.

В’ячеслав Корнієнко додав, що розпочати вивчення провалля і відповідно почати формувати заходи щодо його ліквідації почнуть не раніше травня наступного року.