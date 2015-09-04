У Києві знизився рівень забруднення повітря

Головне управління Держсанепідслужби Києва заявляє, що рівень забруднення повітря у Києві знизився.

Про це йдеться у повідомленні столичної Держсанепідслужби.

"Головне управління Держсанепідслужби у Києві інформує, що станом на 6.45 4 вересня у пробах повітря, відібраних ДУ «Київський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України», зареєстроване значне зниження вмісту сірчистого ангідриду та інших речовин контролю в порівнянні з минулою добою", - сказано у повідомленні.

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Моніторинг атмосферного повітря у Києві продовжується.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 вересня, внаслідок задимлення, в якому опинився Київ через лісові пожежі, рівень сірчистого ангідриду у столиці перевищував допустиму норму у 5,8 разів.

2 вересня на площі близько 15 га виникла пожежа в Білодібровському лісництві Дарницького лісопаркового господарства. Станом на 19.40 3 вересня пожежу було локалізовано, а на ранок 4 вересня повністю ліквідовано.