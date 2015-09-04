У Київ сьогодні може повернутися "димова завіса"

07:25, 04 вересня 2015
Київ
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У Києві прогнозують повернення смогу від пожеж сьогодні вранці. Рятувальники кажуть, що це станеться через перепад тиску і зміну напрямку вітру.

Фото УНИАН

Незважаючи на те, що більшість осередків відкритого вогню вже загасили, тління триватиме кілька днів, йдеться в сюжеті ТСН. Тому киянам знову доведеться важко.

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Вулиці міста активно поливають спеціальні машини комунальних підприємств. Всі бригади машин швидкої допомоги в Києві орієнтовані на симптоми отруєння димом. Останніми вважаються уповільнена мова, порушення орієнтації, тахікардія, високий артеріальний тиск, порушення дихання, головний біль, стомлюваність і неуважність.

У свою чергу синоптики попередили, що вітер з боку епіцентру пожеж буде дути на Київ кілька днів.

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