У Київ сьогодні може повернутися "димова завіса"

Незважаючи на те, що більшість осередків відкритого вогню вже загасили, тління триватиме кілька днів, йдеться в сюжеті ТСН. Тому киянам знову доведеться важко.

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Вулиці міста активно поливають спеціальні машини комунальних підприємств. Всі бригади машин швидкої допомоги в Києві орієнтовані на симптоми отруєння димом. Останніми вважаються уповільнена мова, порушення орієнтації, тахікардія, високий артеріальний тиск, порушення дихання, головний біль, стомлюваність і неуважність.

У свою чергу синоптики попередили, що вітер з боку епіцентру пожеж буде дути на Київ кілька днів.