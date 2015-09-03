ДСНС: пожежу у Дарницькому лісі під Києвом ліквідовано

23:51, 03 вересня 2015
Київ
555

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про ліквідацію пожежі у Дарницькому лісі під Києвом.

REUTERS

"Станом на 19:56 3 вересня пожежу на території Білодубравного лісництва  Дарницького лісопаркового господарства ліквідовано на площі 32 га в межах 4-х кварталів", йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Також зазначається, що наразі на місці пожежі здійснюється проливання території. "Патрулювання місцевості здійснюють 10 чоловік цивільного корпусу "Азов"", - повідомили в ДСНС.

Читайте такожУ Києві рівень забруднення повітря знизився через зміну напрямку вітру - СЕС

Як повідомляв УНІАН, майже всі райони Києва затягло димом через лісові пожежі неподалік столиці. Зокрема, 2 вересня виникла пожежа в Білодібровському лісництві Дарницького лісопаркового господарства. Також на Київщині третю добу триває ліквідація пожежі хвойного лісу на площі близько 24 га, що виникла між селами Коблиця та Великий Ліс Бородянського району.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter