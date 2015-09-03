ДСНС: пожежу у Дарницькому лісі під Києвом ліквідовано

"Станом на 19:56 3 вересня пожежу на території Білодубравного лісництва Дарницького лісопаркового господарства ліквідовано на площі 32 га в межах 4-х кварталів", йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Також зазначається, що наразі на місці пожежі здійснюється проливання території. "Патрулювання місцевості здійснюють 10 чоловік цивільного корпусу "Азов"", - повідомили в ДСНС.

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Як повідомляв УНІАН, майже всі райони Києва затягло димом через лісові пожежі неподалік столиці. Зокрема, 2 вересня виникла пожежа в Білодібровському лісництві Дарницького лісопаркового господарства. Також на Київщині третю добу триває ліквідація пожежі хвойного лісу на площі близько 24 га, що виникла між селами Коблиця та Великий Ліс Бородянського району.