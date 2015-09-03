Стало відомо, які райони столиці найбільше потерпають від пожежі під Києвом (інфографіка)

Такі дані станом на 3 вересня оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає ТСН.

Зазначається, що від забрудненого повітря протягом доби страждає як столиця, так і Київська область.

Найбільше від задимленості страждають райони правого берега міста: Шевченківський, Солом'янський, Подільський, Печерський та Голосіївський.

На лівому березі від димки особливо страждають мешканці Дніпровського району. Жителі столиці та околиць дихають повітрям, шкідливі речовини в якому в рази перевищують норму.

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Вміст сірчистого газу в повітрі над Києвом при нормі 0,050 мг/м. куб. в деяких районах міста сягає 0,025 мг/м. куб.

У Київській області ситуація менш критична, оскільки там рівень шкідливого газу досягає позначки 0,040 мг/м. куб.

Рівень чадного газу в повітрі Києва та області поки за межі норми не вийшов. Однак кількість оксиду азоту у столичному повітрі перевищила 0,13 мг/м. куб. за добової норми 0,04 мг/м. куб.

Раніше УНІАН повідомляв, що у зв'язку із задимленістю, а також через високу температуру повітря у столичних школах призупинено навчальний процес.

Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочений навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде припинено взагалі.