У КМДА розповіли про симптоми отруєння сірчистим ангідридом

Наразі жодного випадку отруєння продуктами горіння у Києві не зафіксовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Радуцький.

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Він зауважив, що сьогодні фіксується багато викликів «швидкої допомоги», і висловив припущення, що серед людей «спрацьовує паніка».

«Знаєте, це вже паніка якась трішки спрацьовує. Лікарі приїжджають на всі виклики, але, на щастя, отруєнь немає. Сьогодні жодного профільного виклику, щоб це було дійсно результатом отруєння, ще не зафіксовано у Києві», - наголосив Радуцький.

Він також розповів про симптоми, які можуть свідчити про результати отруєння продуктами горіння.

«Це уповільнена та плутана мова, порушення орієнтації у просторі, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми, порушення дихання, швидка стомлюваність, головний біль. Такі симптоми можуть і не відноситись до отруєння димом, але ми маємо сьогодні забруднене повітря, тому на це потрібно звертати подвійну увагу», - сказав він.

Радуцький також зауважив, що респіратори, протигази та медичні маски не потрібно використовувати.

«Респіратори, протигази і медичні маски не потрібно використовувати, бо сірчистий ангідрид, якого є найбільше зараз в повітрі, проникає навіть через протигази. Натомість потрібно не допустити згущення крові, особливо у літніх людей… Ми радимо вживати до 3-3,5 літрів питної води. Це дасть можливість не згущуватись крові, прискорить процес виведення із організму токсинів. Також потрібно посилити режим вологого прибирання приміщень. Якщо в оселі є кондиціонери, то принципово їх потрібно увімкнути в режим, коли вони беруть повітря не з вулиці, а охолоджують повітря всередині оселі. Зранку потрібно ретельно промивати очі», - зазначив Радуцький.

Він також порадив максимально обмежити перебування на вулиці дітей та людей похилого віку.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в районі села Зазим’я поблизу Києва виникла лісова пожежа, дим від якої поширився майже на всю столицю.

Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевняли в ДСНС.

У зв’язку із задимленістю, а також через високу температуру повітря, у столичних школах призупинено навчальний процес.

Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочено навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде призупинено взагалі.