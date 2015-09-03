У Кличка виділили ветеранам та учасникам АТО 24 мільйони гривень допомоги

Столична влада до 70-ї річниці закінчення Другої світової війни виділила разову матеріальну допомогу захисникам Вітчизни на суму 24 млн 350 тис. грн. Згідно з розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка адресні виплати отримають майже 80 тисяч киян.

«2 вересня світ відзначив дату закінчення Другої світової війни. Подвиг ветеранів, які захищали Україну і Київ, – вічний. Так само, як і подвиг патріотів, що захищають сьогодні незалежність нашої держави. На жаль, сьогодні ветерани знаходяться у скрутному становищі. І наш обов’язок – підтримувати і допомагати захисникам рідної землі», – зазначив Кличко.

Мер зауважив, що сьогодні столична влада докладає всіх зусиль, аби полегшити фінансове навантаження на соціально незахищених мешканців столиці, знаходить ресурси для запровадження низки ініціатив: від пільгового проїзду до соціального хліба за фіксованою ціною та ліків.

Кошти на матеріальну допомогу ветеранам виділено у рамках міської програми соціальної підтримки «Турбота. Назустріч киянам». Разову виплату від 200 до 500 гривень отримають 79 902 киян, які мають особливі заслуги перед Україною, які брали участь у героїчній обороні міста Києва, інваліди війни, колишні в’язні концтаборів та гетто, ветерани підпільно-партизанського руху, праведники Бабиного яру, учасники АТО, сім’ї героїв Небесної сотні та загиблих в бойових діях на Сході та інші.