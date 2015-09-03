У Кличка виділили ветеранам та учасникам АТО 24 мільйони гривень допомоги
Мер зауважив, що сьогодні столична влада докладає всіх зусиль, аби полегшити фінансове навантаження на соціально незахищених мешканців столиці.
Столична влада до 70-ї річниці закінчення Другої світової війни виділила разову матеріальну допомогу захисникам Вітчизни на суму 24 млн 350 тис. грн. Згідно з розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка адресні виплати отримають майже 80 тисяч киян.
«2 вересня світ відзначив дату закінчення Другої світової війни. Подвиг ветеранів, які захищали Україну і Київ, – вічний. Так само, як і подвиг патріотів, що захищають сьогодні незалежність нашої держави. На жаль, сьогодні ветерани знаходяться у скрутному становищі. І наш обов’язок – підтримувати і допомагати захисникам рідної землі», – зазначив Кличко.
Мер зауважив, що сьогодні столична влада докладає всіх зусиль, аби полегшити фінансове навантаження на соціально незахищених мешканців столиці, знаходить ресурси для запровадження низки ініціатив: від пільгового проїзду до соціального хліба за фіксованою ціною та ліків.
Кошти на матеріальну допомогу ветеранам виділено у рамках міської програми соціальної підтримки «Турбота. Назустріч киянам». Разову виплату від 200 до 500 гривень отримають 79 902 киян, які мають особливі заслуги перед Україною, які брали участь у героїчній обороні міста Києва, інваліди війни, колишні в’язні концтаборів та гетто, ветерани підпільно-партизанського руху, праведники Бабиного яру, учасники АТО, сім’ї героїв Небесної сотні та загиблих в бойових діях на Сході та інші.