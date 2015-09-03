Безпілотник зняв на відео оповитий густим смогом Київ (відео)

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Як відомо, 2 вересня в районі села Зазим'я під києвом виникла лісова пожежа, дим від якого 3 вересня поширився майже на всю столицю.

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Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевнили в ДСНС.

У зв'язку із задимленістю, а також через высоку температуру повітря, у столичних школах призупинено навчальний процес.

Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочений навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде припинено взагалі.