Безпілотник зняв на відео оповитий густим смогом Київ (відео)
15:18, 03 вересня 2015Київ
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У мережі з'явилося відео оповитого димом Києва з висоти пташиного польоту.
Скріншот відео
Відеозапис розміщений на YouTube.
Як відомо, 2 вересня в районі села Зазим'я під києвом виникла лісова пожежа, дим від якого 3 вересня поширився майже на всю столицю.
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Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевнили в ДСНС.
У зв'язку із задимленістю, а також через высоку температуру повітря, у столичних школах призупинено навчальний процес.
Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочений навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде припинено взагалі.
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