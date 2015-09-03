Задимлення у Києві: Синоптики розповіли, коли у столиці стане легше дихати

Про це повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби у Києві.

"Деяке поліпшення ситуації атмосферного повітря відбудеться до вечора, коли вітер зміниться на північний, північно-західний і буде дути з Київського моря, хоча й зі швидкістю 2м/с", - йдеться в повідомленні.

Концентрація сірчистого ангідриду у повітрі Києва почала знижуватися. Так, станом на 11:30-12:00 у пробах повітря концентрації сірчистого ангідриду (діоксиду сірки) перевищували максимально разові у 2,6 рази по проспекту Дружби Народів, 3; в 2,8 рази вул. Сабурова, 8 і 3 рази по проспекту Героїв Сталінграда, 4 та пр-ту Маяковського, 3.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня у районі села Зазим'я під Києвом виникла лісова пожежа, дим від якого поширився майже на усю столицю.

Також на Київщині третю добу триває ліквідація пожежі хвойного лісу на площі близько 24 га, який виник між селами Коблиця і Великий Ліс Бородянського району.

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У зв'язку із задимленістю КМДА рекомендувала призупинити навчальний процес у столичних школах. Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочений навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде припинено взагалі.

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Довідка УНІАН. Сірчистий ангідрид (двоокис сірки, оксид сірки) - безбарвний газ із характерним різким запахом. У природі зустрічається у вулканічних газах, добре розчиняється у воді з утворенням сірчистої кислоти. Основна сфера застосування SO2 - це виробництво сульфатної кислоти; застосовується в паперовій та текстильній промисловості, а також для сульфатації овочів і фруктів. Велика теплота випаровування і легка конденсованність дозволяють використовувати його в холодильній техніці. Сірчистий ангідрид токсичний, у легких випадках отруєння зумовлює кашель, нежить, сльозотечу, відчуття сухості у горлі, осиплість, біль у грудях; при гострих отруєннях середньої тяжкості також з'являються головний біль, запаморочення, загальна слабкість, біль під грудьми; при огляді - ознаки хімічного опіку слизових оболонок дихальних шляхів. Максимально допустима середньодобова концентрація у населених пунктах не повинна перевищувати 0,15 мг/кубометр.