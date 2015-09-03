У Києві з'явилася вулиця Добровольчих Батальйонів

Вулицю Панфіловців в Києві перейменовано на вулицю Добровольчих Батальйонів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення, яке було подано у вигляді проекту на розгляд Київради як невідкладне, проголосували 71 з 95 зареєстрованих в залі депутатів.

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Депутат міськради Петро Кузик як ініціатор проекту рішення зазначив, що саме хлопці добровольчих батальйонів "в час, коли в країні було важко, своїм життям, собою припинили подальшу окупацію України і зупинили ворога"

"Випадково так виявилось, що на вулиці Панфіловців знаходиться Консульство Російської Федерації. Тому я прошу проявити державницьку позицію і підтримати цей проект рішення", - сказав він.

Проект пройшов всю процедуру погодження, додав депутат.