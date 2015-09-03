Рятувальники сподіваються до кінця дня ліквідувати пожежу під Києвом

14:27, 03 вересня 2015
Київ
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Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін розраховує, що сьогодні до кінця дня лісову пожежу поблизу села Зазим'я під Києвом буде ліквідовано.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Чечоткін зазначив, що наразі задимлення в Києві вже не таке сильне, як вранці.

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Він зауважив, що за наявності сприятливих умов "ми прогнозуємо і плануємо до завершення сьогоднішнього дня ліквідувати повністю пожежу в районі населеного пункту Зазим'я".

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в районі села Зазим’я поблизу Києва виникла лісова пожежа, дим від якої поширився майже на всю столицю.

Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевняли в ДСНС.

У зв’язку із задимленістю, а також через високу температуру повітря, у столичних школах призупинено навчальний процес.

Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочено навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде призупинено взагалі.

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