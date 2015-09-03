Рятувальники сподіваються до кінця дня ліквідувати пожежу під Києвом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Чечоткін зазначив, що наразі задимлення в Києві вже не таке сильне, як вранці.

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Він зауважив, що за наявності сприятливих умов "ми прогнозуємо і плануємо до завершення сьогоднішнього дня ліквідувати повністю пожежу в районі населеного пункту Зазим'я".

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в районі села Зазим’я поблизу Києва виникла лісова пожежа, дим від якої поширився майже на всю столицю.

Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевняли в ДСНС.

У зв’язку із задимленістю, а також через високу температуру повітря, у столичних школах призупинено навчальний процес.

Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочено навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде призупинено взагалі.