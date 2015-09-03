У Київраді встановили нову систему голосування, яка має запобігти кнопкодавству

13:24, 03 вересня 2015
Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко представив нову систему голосування в Київраді "Рада 4 Київ", з якою тепер працюватимуть депутати, і запевнив, що ця система повністю унеможливлює кнопкодавство.

Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, Кличко представив нову систему голосування журналістам перед початком засідання Київради. Участь у презентації також взяв його заступник - секретар Київради Олексій Резніков.

Вони продемонстрували, як працює нова система.

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Зокрема, наголошувалося на тому, що під час голосування, аби голос депутата був зарахований, необхідно упродовж щонайменше 10 секунд пальцями утримувати одночасно 2 сенсорні кнопки. При цьому ці сенсорні кнопки не сприймають натискання іншими предметами.

Як підкреслив Кличко, саме завдяки цьому депутат зможе проголосувати виключно тільки за себе.

"Ця система, і це вже перевірено всіма фахівцями, унеможливлює кнопкодавство", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що Київрада першою в Україні встановила таку систему.

"В Київраді зроблено перший і дуже важливий крок. Навіть Верховна Рада ще такого не зробила - це персональне голосування. Ми сьогодні поставили ще одну велику перепону політичній корупції. Тому щодо голосування за іншу людину, так зване кнопкодавство - є політична корупція. Тепер голосування буде тільки персональне", - сказав Кличко.

Крім того, на робочих місцях депутатів встановлено екрани, на яких розміщуватиметься порядок денний засідання; результати поіменного голосування за кожне з рішень; законодавство України. Також депутати зможуть скористатися можливістю сенсорним натисканням записатися на виступ з місця або трибуни.

За словами Резнікова, за встановлення нової системи голосування місто сплатило торік 12 млн грн. Резніков звернув увагу, що за обладнання сплачено згідно із затвердженою угодою з виробником, і цю суму вдалося залишити незмінною, незважаючи на значне зростання курсу долара. За словами секретаря Київради, для системи було використано багато деталей закордонного виробництва.

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