Рівень сірчистого ангідриду в Києві перевищує допустиму норму майже у 6 разів - ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін сьогодні на прес-конференції.

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Це, за словами Чечоткіна, наслідок горіння торфу та лісу поблизу Києва.

"Стосовно шкоди мешканцям Києва, на сьогодні відмічається збільшення у 5,8 разів вмісту сірчистого ангідриду у повітрі. Це безбарвний газ і він може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів, проте суттєвої шкоди здоров'ю він не завдає", - запевняє Чечоткін.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в районі села Зазим’я поблизу Києва виникла лісова пожежа, дим від якої поширився майже на всю столицю.

Також на Київщині третю добу триває ліквідація пожежі хвойного лісу на площі близько 24 га, що виникла між селами Коблиця та Великий Ліс Бородянського району.

У зв’язку із задимленістю КМДА рекомендувала призупинити навчальний процес у столичних школах. Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочено навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде призупинено взагалі.

Довідка УНІАН. Сірчистий ангідрид (сірки двоокис, оксид сірки) - безбарвний газ з характерним різким запахом. У природі зустрічається у вулканічних газах, добре розчиняється у воді з утворенням сірчистої кислоти. Основна сфера застосування SO2 - виробництво сірчаної кислоти; застосовується в паперовій і текстильній промисловості, а також для сульфатації овочів і фруктів. Велика теплота випаровування і легка конденсованість дають змогу використовувати його в холодильній техніці. Сірчистий ангідрид токсичний, у легких випадках отруєння зумовлює кашель, нежить, сльозотечу, відчуття сухості в горлі, осиплість, біль у грудях; у разі гострих отруєнь середньої тяжкості також з`являються головний біль, запаморочення, загальна слабкість, біль під грудьми; під час огляду - ознаки хімічного опіку слизових оболонок дихальних шляхів. Максимально допустима середньодобова концентрація в населених пунктах не повинна перевищувати 0,15 міліграм/кубометр.