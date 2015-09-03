Голова ДСНС назвав пожежу під Києвом спробою дестабілізувати ситуацію в Україні

Ліс у Зазим'ї біля Києва підпалили навмисно.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН. Він зазначив, що вчора біля Зазим'я горіло 32 га лісу. На даний момент пожежу вже ліквідовано.

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Чечоткін також додав, що ліс загорівся одночасно з чотирьох різних сторін, що вказує на навмисний підпал. Міністр також припустив, що цей підпал міг мати політичне підгрунтя з метою дестабілізувати ситуацію.

“На сьогоднішній день осередків пожежі з відкритим горінням на території Києва і поблизу немає. Є окремі осередки тління торфу та лісової підстилки. Я вбачаю в цьому (в підпалі лісу — УНІАН) і політичну складову, тому що всі ці навмисні підпали робляться в тому числі і з метою розхитування ситуації в країні”, - сказав Чечоткін.