Рівень забруднення повітря у Києві знижується, але все ще перевищує норму

Про це повідомляє Головне управління Держсанепідслужби (СЕС) у Києві, передає "Українська правда". "Станом на 9:30-11:15 3 вересня у пробах повітря, відібраних ДУ "Київський міський лабораторний центр", концентрації сірчистого ангідриду (діоксиду сірки) перевищували максимально разові в 3 рази по вулицях: Банковій, 11, Інститутській, 9, в 3,6 рази по вул. Спаській, 7 і в 4 рази по вул. Межигірській, 13", - повідомили у СЕС.

Читайте такожВслід за Києвом їдкий дим накрив Черкащину та Вінничину (фото)

Там зазначили, що по інших інгредієнтах контролю (азоту діоксид, вуглецю оксид) перевищення гранично допустимих концентрацій на зазначених вулицях не зареєстровано.

Моніторинг атмосферного повітря Києва продовжується, підсумували у СЕС.

Нагадаємо, станом на 8 ранку концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва перевищувала норму у 5-8 разів.

СЕС обіцяла щогодини інформувати мешканців про рівень забруднення повітря у зв’язку з пожежами у столиці та в Київській області.