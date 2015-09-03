Подробиці нічного вибуху на Оболоні: терористи планували підірвати житловий будинок (відео)

Як повідомили у прес-центрі СБУ, чотирьох терористів – членів однієї з проросійських громадських організацій – затримано на місці злочину.

"Організатор тергрупи, уродженець Сахалінської області (РФ), разом із спільниками, мешканцями Києва та області, спланували теракти у Києві…Терористи були затримані біля пункту прийому волонтерської допомоги для бійців антитерористичної операції. Пункт розташовано на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку по вулиці Майорова в Оболонському районі. Зловмисники чинили активний збройний опір – встигли підірвати гранату РГД-5 біля приміщення пункту прийому допомоги. У відповідь правоохоронці застосували табельну зброю – одного із терористів поранено в ногу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у злочинців вилучено предмети, які могли б застосовуватися для вчинення терактів у столиці. Таким чином удалося відвернути реальну загрозу життю та здоров’ю киян.

За даними прес-центру, під час спроби теракту зловмисники відімкнули мобільні телефони, використовували портативні рації, встановили на авто фальшиві номери.

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Як вже встановлено, після теракту організатор терористичної групи мав негайно виїхати на тимчасово окуповану територію АР Крим.

За даними деяких українських ЗМІ, терористична група планувала підірвати житловий будинок на Оболоні.

Головним слідчим управлінням СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ЗМІ, близько 3:30 на вул. Майорова (Київ, Оболонь) пролунав вибух.