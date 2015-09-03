Столична влада переводить всі служби на надзвичайний режим роботи через пожежі під Києвом

Мер Києва Віталій Кличко дав розпорядження санітарно-епідеміологічній, медичній та службі з надзвичайних ситуацій перейти на надзвичайний режим роботи у зв’язку з тлінням торф’яників на Київщині та пожежу в лісі під Броварами. Про це Віталій Кличко повідомив журналістам перед засіданням Київради.

«Сьогодні зранку Київ прокинувся у густому їдкому тумані. У зв’язку з екологічною ситуацією в столиці, яка склалася внаслідок того, що під Києвом горять торф’яники і ліс, міська влада звертається до киян максимально обмежити присутність на відкритому повітрі. Особливо людям із захворюваннями дихальних шляхів, серцево-судинними захворюваннями», – зазначив Кличко.

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Мер наголосив, що за результатами ранкової наради дав розпорядження усім службам: санітарно-епідеміологічній, із надзвичайних ситуацій, медичній – перейти на надзвичайний режим роботи. Та особливо контролювати ситуацію в місті: і щодо інформування населення про заходи безпеки, і щодо надання необхідної медико-санітарної допомоги усім, хто звертається, і щодо миття київських вулиць.

«Всі ці заходи запроваджуються, але їхній режим має бути більш ефективним і скоординованим. Кілька днів тому ми також запровадили більш інтенсивне поливання вулиць у столиці», – підкреслив мер Києва.

Віталій Кличко також зауважив, що сьогодні в навчальних і виховних закладах столиці буде скорочений день.

«Ми звернулися, щоб батьки, які можуть залишити дітей вдома, зробили це. А в п’ятницю школи та дитсадки в столиці будуть закриті», – сказав Київський міський голова.