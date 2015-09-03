На столичній Оболоні вночі прогримів вибух: невідомі кинули гранату в офіс "Правого сектора" - ЗМІ
09:41, 03 вересня 2015Київ
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У Києві на вул. Майорова (Оболонь) четверо невідомих кинули гранату в офіс "Правого сектора", що розміщений на першому поверсі житлового будинку.
Фотоілюстрація / УНІАН
Про це повідомляє 112.ua.
Наголошується, що вибух прогримів близько 3:30.
"Четверо невідомих прибули на автомобілі з київськими номерами. СБУ і поліція оперативно зреагували і затримали зловмисників. Затриманим інкримінують вчинення терористичного акту", - йдеться в повідомленні.
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Про вік, статус або причетність їх до будь-яких організацій не повідомляється. Постраждалих в результаті НП немає.
Правоохоронці вже покинули місце події, виконавши всі необхідні заходи.
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