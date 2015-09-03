На столичній Оболоні вночі прогримів вибух: невідомі кинули гранату в офіс "Правого сектора" - ЗМІ

Про це повідомляє 112.ua.

Наголошується, що вибух прогримів близько 3:30.

"Четверо невідомих прибули на автомобілі з київськими номерами. СБУ і поліція оперативно зреагували і затримали зловмисників. Затриманим інкримінують вчинення терористичного акту", - йдеться в повідомленні.

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Про вік, статус або причетність їх до будь-яких організацій не повідомляється. Постраждалих в результаті НП немає.

Правоохоронці вже покинули місце події, виконавши всі необхідні заходи.