ДСНС: Київ затягло димом через лісові пожежі неподалік столиці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 вересня виникла пожежа в Білодібровському лісництві Дарницького лісопаркового господарства.

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У зв’язку із ускладненням ситуації, Дарницьке лісопаркове господарство звернулося за допомогою до ГУ ДСНС України в Києві.

Загальна площа пожежі - близько 15 га. Станом на 19.40 пожежу було локалізовано окремими осередками в межах 4-х кварталів, йдеться в повідомленні.

Щоб зупинити пожежу, зорано землю та вирубано дерева на шляху розповсюдження вогню.

Також на Київщині третю добу триває ліквідація пожежі хвойного лісу на площі близько 24 га, що виникла між селами Коблиця та Великий Ліс Бородянського району.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 вересня рятувальники рекомендували киянам обмежити прогулянки та провітрювання помешкань через ймовірність розповсюдження диму від лісової пожежі біля столиці.