Через спеку та їдкий дим у столичних школах призупинять навчання

08:44, 03 вересня 2015
Київ
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У зв’язку з розповсюдженням на території Києва продуктів горіння пожеж, що виникли у 30-кілометровій зоні в Київській області, а також через високу температуру повітря, міська влада рекомендує призупинити навчальний процес у столичних школах.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, сьогодні, 3 вересня, у школах буде скорочено навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде призупинено взагалі.

Наразі міська влада вживає низку оперативних заходів, аби знизити вміст шкідливих речовин у повітрі. Так, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, сьогодні буде обмежено в’їзд великовантажного транспорту в столицю. Крім того, міська влада звертається до власників автотранспорту з проханням за можливості не користуватися приватними авто.

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Також у місті буде організовано полив вулиць та дворів у посиленому режимі.

Фахівці Управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації рекомендують киянам закривати вікна, здійснювати провітрювання приміщень у вечірній та нічний час. Необхідно обмежити прогулянки дітей, а в разі необхідності використовувати вологі пов’язки для захисту органів дихання. У разі погіршення стану здоров’я, негайно звертатись до медичних установ.

У свою чергу заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко наголосила, що в усіх навчальних закладах буде створено чергові групи для тих дітей, яких не буде змоги залишити вдома.

"Ми не рекомендуємо вести дітей в дитсадки та школи. Тим не менше, в усіх навчальних закладах буде створено чергові групи для тих дітей, яких не буде змоги залишити вдома. Вони перебуватимуть у приміщенні і не будуть виходити на вулицю", – зазначила заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня о 16.30 між селами Коблиця та Великий Ліс Бородянського району на території "Іванківського агролісу" та "Клавдіївського лісгоспу" виникла пожежа хвойного лісу на площі близько 24 га.

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