Київ знову затягло ядучим димом

На дим скаржаться мешканці Троєщини, Оболоні, Дарниці та інших районів.

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Ймовірною причиною диму в столиці могла стати пожежа у лісі під Броварами. Там горить 5 га лісу. Також у Київській області горять торфовища. Однак офіційної інформації від ДСНС ще не надходило.

Як повідомляв УНІАН, увечері 26 серпня Київ несподівано оповило їдким димом. Над кількома районами міста стояла густа імла. Тоді уберегтися від диму рятувальники рекомендували закритими вікнами і увімкненими кондиціонерами. Однак на цей раз від їдкого диму з запахом горілого закриті вікна не врятували.