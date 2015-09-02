Столична влада відкриває у кожному районі Києва безкоштовні курси англійської

Столична влада започатковує безкоштовні курси англійської мови Capital English для всіх охочих киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Англійська як мова міжнародного спілкування усуває бар’єри між людьми та відкриває великі можливості. Сьогодні англійська – це мова освіти, бізнесу та міжнародного спілкування. І ми хочемо надати киянам можливість вивчати англійську, тому ми ініціювали безкоштовні курси англійської мови Capital English», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що заняття відбуватимуться у кожному районі Києва в приміщеннях райдержадміністрацій 2-3 рази на тиждень.

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Партнерами проекту виступили Посольство США в Україні, Британська Рада в Україні, школа англійської мови Speak Up та Cambridge Assessment.

Перший семестр розпочнеться 14 вересня та триватиме 2 місяці. Курси першого семестру розраховані на людей, яким вже виповнилось 18 років та які мають початковий рівень англійської мови (рівня А-1 та А-2 за загальноприйнятою європейською системою).

Реєстрація на участь в курсах відбувається через веб-сайт до 9 вересня. Тут також можна буде знайти додаткову інформацію та розклад занять.

Кандидати на навчання повинні будуть пройти тест на рівень володіння англійською мовою для формування груп.