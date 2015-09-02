Кличко хоче, щоб всі дороги Києва були як оновлена вулиця Братська на Подолі

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував реконструкцію дорожнього покриття на вул. Братській на Подолі та на проспекті Перемоги.

"Ми зараз перебуваємо на вулиці Братській, яка суттєво змінилася. Тут були старі трамвайні колії, але більше десяти років трамвай не ходив. І асфальт між коліями зіпсувався. Дорога була в жахливому стані - колеса можна було міняти після проїзду по цій вулиці. Майже 900 м вулиці Братської ми відремонтували. І наше завдання - щоби в такому стані були всі інші вулиці не лише Подолу, а й всього міста", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що у Києві вже заасфальтовано більше 500 міжквартальних проїздів. І роботи тривають.

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Мер відзначив, що місто і надалі ремонтуватиме дороги, але щоб збільшити фінансування і обсяг капремонтів можна за умови бюджетної децентралізації. "Ми будуватимемо більше доріг і розв'язок, якщо у нас не будуть забирати гроші. Децентралізація передбачає і децентралізацію бюджетну. Громада має розпоряджатися своїми грошима", - наголосив мер Києва.

Після цього Кличко оглянув стан робіт з реконструкції на проспекті Перемоги, зокрема Святошинського та Ковельського шляхопроводів.

"Реконструкція цих шляхопроводів завершена. Раніше тут завжди утворювалися корки, стан шляхопроводів був критичний. Сьогодні ви бачите тут вільний рух транспорту, сучасні відбійники. Зроблені розв'язки. Територія облаштована. Висаджені зелені газони. Люди, які щодня їхали у бік Житомира або заїжджали звідти, можуть оцінити нову дорогу. Ремонт зробили за сучасними технологіями. Наша задача - подовжити ремонтні роботи до площі Перемоги, яка також вже відремонтована, щоби західний напрямок, який насправді нас з'єднує з Європою, відповідав європейським вимогам і стандартам", - підкреслив Кличко.

У свою чергу гендиректор "Київавтодору" Олександр Густєлєв розповів, що цього року у Києві також зроблений капітальний ремонт вулиць Братської, Західної, Ігоревської, Сортувальної, Віскозної, Тулузи, Магнітогорської і Магнітогорського провулку, Газопровідної. Крім того, протягом вересня-жовтня ще 8 відремонтованих вулиць Києва введуть в експлуатацію.