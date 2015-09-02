Спека знову б’є рекорди: Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії сьогодні 2 вересня кияни пережили найтеплішу ніч з 1881 року для цієї дати.

"Нічна температура не опустилась нижче +21,8°С і, таким чином перевищивши на 3,7°С попереднє історичне значення для цього дня 1944 року", - йдеться у повідомленні геофізичної обсерваторії.

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Зазначається, що це вже третій температурний рекорд у столиці за перші дні вересня, зафіксований метеорологами обсерваторії.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у Києві було встановлено новий температурний рекорд: +34,7 градуси.