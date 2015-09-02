Кличко відвідав КДЦ Подільського району, де сьогодні ввели в експлуатацію цифровий флюорограф

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, мер подякував лікарям за сумлінну працю та висловив сподівання, що новий флюорографічний апарат вартістю в 1,2 млн грн допоможе медикам у їхній щоденній роботі.

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"Дуже радий, що сьогодні вводимо в експлуатацію сучасну високотехнологічну апаратуру. Це дасть можливість кожному киянину отримувати якісну та швидку діагностику. Звичайно, це маленький крок, але з них складаються великі речі. Радий, що ця сучасна техніка зможе обслуговувати мешканців Подільського району та надавати високоякісні послуги", – підкреслив Кличко.

За словами головного лікаря центру Ігоря Королика, новий апарат має низку переваг, зокрема, він має низьке променеве навантаження та є безпечним для пацієнта і лікаря, який проводить діагностику. Крім того, для нього не потрібна плівка і проявочні матеріали, а також окреме приміщення для збереження архіву. Потенційно новий флюорографічний апарат може обслуговувати до 150 пацієнтів щодня.

У коментарі журналістам Кличко зазначив, що флюорограф, який раніше знаходився в поліклініці, мав 100% зношеність, а в січні 2015 року сталася складна поломка, після чого, за висновками експертів, флюорограф не підлягав ремонту. Подільська РДА звернулася до київської міської влади з проханням допомогти вирішити цю проблему. На її запит у бюджет міста на 2015 рік було закладено та згодом виділено кошти для закупівлі нового флюорографічного апарату.