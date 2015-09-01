Кличко: за криваві провокації політсили повинні нести і кримінальну, і політичну відповідальність

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, коментуючи учорашні події під Верховною Радою, інформує прес-служба столичного голови.

“Політичні партії повинні відстоювати свою точку зору, доводити правоту, переконувати опонентів цивілізовано, через засоби масової інформації. Але коли починають вдаватися до силових методів, більше того – використовувати зброю, це можна назвати тільки тероризмом», - підкреслив Кличко.

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Він наголосив, що покарання за злочини має бути невідворотним та не залежати від партійної приналежності. «Партія має нести відповідальність - політичну відповідальність за свої дії, а її члени - в цьому випадку - мають понести кримінальну відповідальність», - сказав Кличко.

За словами політика, ухвалені Радою зміни до Конституції в частині децентралізації є важливим кроком для передачі влади місцевим громадам. "І там не йдеться про особливий статус Донбасу, а йдеться про перехідні положення Конституції щодо особливостей управління окремими територіями Донецької та Луганської областей, де сьогодні тривають бойові дії",- підкреслив Кличко. І закріплюються ці особливості управління, зауважив Кличко, окремим законом.

Раніше УНІАН повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко відвідав військовослужбовців Нацгвардії і правоохоронців, які постраждали в результаті кривавих подій біля Верховної Ради і перебувають на лікуванні в міській клінічній лікарні №17.