Центр Києва посилено патрулюватимуть бронеавтомобілі "КрАЗ Кугуар"

Керівництво Міністерства внутрішніх справ прийняло рішення про посилення патрулювання центральної частини Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, зазначені заходи здійснюються з метою гарантування безпеки мешканців міста, запобігання порушенням громадського порядку та можливих провокацій.

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До патрулювання у місті Києві також залучені додаткові сили з інших регіонів України: 1250 працівників органів внутрішніх справ та 950 військовослужбовців Національної гвардії.

Крім того, організовані чотири спеціальних маршрути патрулювання з використанням бронеавтомобілів «КрАЗ Кугуар» з 8 членами екіпажу у кожній машині.

Перший маршрут – від Європейської площі до Площі Слави, другий – від Європейської до Бессарабської площі, третій – від ЦВК до Палаці Спорту (вул. Басейна). Четверта бронемашина знаходиться в резерві в центрі міста та може бути задіяна у разі необхідності.

МВС звертається до громадян з проханням поставитися з розумінням до необхідності посилення охорони громадського порядку та просить допомагати патрульним і повідомляти про підозрілі предмети та спроби провокацій.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

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За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці.

Того ж дня від поранення помер військовослужбовець Нацгвардії, сьогодні ще двоє.

Відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу.