Кличко провідав бійців Нацгвардії і правоохоронців, які постраждали внаслідок теракту біля Ради

Кличко поспілкувався з хлопцями, побажав їм швидкого одужання і подякував за мужність та сумлінне виконання своїх обов'язків.

"Зараз у цій лікарні перебуває 40 осіб. Півгодини тому помер другий боєць Нацгвардії - хлопець з військової частини з Мелітополя, йому був 21 рік. Він отримав травми несумісні з життям. Лікарі робили все можливе, але, на жаль, не змогли його врятувати", - зазначив Кличко.

Читайте такожКличко відкрив у столиці дві сучасні школи

Мер відзначив, що багато постраждалих хлопців перебували в зоні АТО, повернулись у Київ на ротацію і забезпечували охорону правопорядку в столиці.

"Я поспілкувався з хлопцями, деякі з них з тяжкими пораненнями, декого вже скоро випишуть і вони повернуться додому, - сказав Кличко. - Ми робимо все, щоби хлопці отримали якісну медичну допомогу, матеріальну допомогу і мали все необхідне. Я вдячний цим хлопцям - вони забезпечували охорону порядку у Києві. А ті, хто влаштував криваві безлади, ці псевдопатріоти, - вони руйнують Україну своїми діями. Вони повинні бути затримані і відповідати за свої дії! Всі без виключення!" - наголосив Кличко.

За даними МВС, загалом у сутичках під Верховною Радою 31 серпня постраждала 141 особа, з яких 131 – це бійці Нацгвардії і міліціонери.