Кличко відкрив у столиці дві сучасні школи

Мер привітав учнів, педагогів та батьків зі святом та розповів, що це вперше за останні роки столична влада відкрила в Києві два дитсадки, а сьогодні відкриваються дві нові реконструйовані школи.

Після реконструкції школа №128 може прийняти 930 учнів (раніше лише 376). Тепер у школі - просторі навчальні класи, обладнані сучасними меблями та технікою. Будівля школи утеплена, з енергозберігаючими вікнами, у ній встановлено сучасні системи вентиляції, опалення, електропостачання, водопостачання, каналізації, системи протипожежного захисту, відеоспостереження та охоронну сигналізацію.

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Цей навчальний заклад обладнано локальною комп’ютерною мережею, лінгафонними класами та інтерактивними дошками. Школа має спортивні майданчики, поле для міні-футболу зі штучним покриттям, дитячий ігровий майданчик, майданчик для вивчення правил дорожнього руху.

Кличко назвав цю школу найкращою та найсучаснішою у столиці. «Я хочу привітати всіх учнів, вчителів і батьків – сьогодні ми відкриваємо найкращу школу в Києві і, напевно, в Україні. Таку простору світлу школу із сучасним обладнанням складно знайти», – зазначив міський голова. Мер Києва передав для школи комп’ютерне обладнання.

Кличко також подякував будівельникам, які в короткий термін здійснили реконструкцію школи. «Багато людей не вірили, що ми встигнемо вчасно відкрити цю школу», – сказав мер Києва.

Спеціалізована школа № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» після реконструкції може прийняти 900 учнів. Це навчальний заклад із поглибленим вивченням англійської мови, івриту, інформаційних технологій. У школі передбачено 30 сучасних навчальних кабінетів, обладнаних мультимедійними засобами навчання; комп’ютеризована бібліотека-медіатека з доступом до інтернету; лабораторії фізики, біології, хімії, 7 лабораторій інформаційних технологій, 2 лінгафонних кабінети; актова зала з операторською кімнатою; конференц-зала; сучасна спортивна та тренажерна зала, об’єднана мала спортивна і танцювальна зала укомплектовані необхідним спортивним обладнанням та інвентарем.

На території школи побудований сучасний стадіон із біговими доріжками, корт (спортивний майданчик для ігрових видів спорту: баскетбол, волейбол, теніс), 2 спортивні майданчики з тренажерами. Для реконструкції школи № 141 місто залучило інвесторів.

«Ми будемо робити все, щоб освіта отримувала гідне фінансування. А учні та викладачі мали комфортні умови, щоб вчити і вчитися», – наголосив Кличко.