У Києві на Південному мосту з 4 вересня обмежать рух транспорту
11:59, 01 вересня 2015Київ
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У Києві з 4 вересня буде обмежено рух транспорту на Південному мосту в напрямку зі Столичного шосе на проспект Миколи Бажана.
Завершення капітального ремонту проїжджої частини – 28 вересня / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор", з 4 вересня розпочнуться підготовчі роботи з ремонту асфальтобетонного покриття на Південному мостовому переході (низова сторона).
На час проведення робіт рух автотранспорту на 1-й та 2-й смугах руху в напрямку зі Столичного шосе на проспект Бажана буде обмежено на ділянці вантової прогонової будови.
Закінчення капітального ремонту проїжджої частини – 28 вересня.
Також у цей час буде перекрито рух пішоходів та велосипедистів на тротуарі низової сторони мосту в напрямку руху зі Столичного шосе на проспект Бажана в місці проведення ремонтних робіт.
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