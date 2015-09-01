У Києві на Південному мосту з 4 вересня обмежать рух транспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор", з 4 вересня розпочнуться підготовчі роботи з ремонту асфальтобетонного покриття на Південному мостовому переході (низова сторона).

На час проведення робіт рух автотранспорту на 1-й та 2-й смугах руху в напрямку зі Столичного шосе на проспект Бажана буде обмежено на ділянці вантової прогонової будови.

Закінчення капітального ремонту проїжджої частини – 28 вересня.

Також у цей час буде перекрито рух пішоходів та велосипедистів на тротуарі низової сторони мосту в напрямку руху зі Столичного шосе на проспект Бажана в місці проведення ремонтних робіт.