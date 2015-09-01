Правоохоронці не знайшли вибухівки у будівлі парламенту

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у місті Києві.

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"Будівлю обстежено. Ніякої вибухівки не знайдено", - повідомили в міліції, зазначивши, що у даний час вживаються заходи зі встановлення аноніма, який телефоном повідомив про закладення вибухівки.

Як повідомляв УНІАН, близько 11.00 по лінії "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради України.