1 вересня новий корпус школи №140 прийме понад 300 учнів Святошинського району

Про це повідомив директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Олександр Спасибко. Він зазначив, що тим часом триватиме реконструкція старого корпусу навчального закладу та зведення 2-х спортивних залів та басейну, передбачених другою чергою реконструкції школи.

«Завдяки особистому сприянню Київського міського голови Віталія Кличка, нам вдалося відновити у травні цього року реконструкцію і зведення прибудови до школи №140, які були призупинені ще у 2010-у. За такий короткий час ми збудували новий корпус, повністю облаштували навчальні класи меблями, відкрили 2 комп’ютерні класи з необхідною технікою, харчоблок, актову та читальну зали з інтерактивними дошками тощо. Тож понад 300 дітей району матимуть усі необхідні умови для отримання якісної та сучасної середньої освіти», – підкреслив Олександр Спасибко та додав, що вперше за довгий час у Києві протягом року здано у експлуатацію 2 дитячі садочки та 2 школи.

Варто також зазначити, що СЗШ №140 має всі умови для відвідування неї дітьми з вадами руху – заклад обладнано пандусами та ліфтом.

Довідково.

Будівництво розділене на два пускові комплекси. Перший на 304 учні – введуть в експлуатацію вже 1 вересня цього року, другий – у червні 2017 році.

Перший пусковий комплекс передбачає добудову чотириповерхової будівлі та прибудову дворової башти загальною площею 4 951,0 кв. м., до яких входять учбові класи, кухня, приміщення їдальні, читальний і актовий зали та інші.

Другий пусковий комплекс загальною площею 5 925,0 кв. м. розрахований на 400 учнів та передбачає реконструкцію з частковим демонтажем існуючої будівлі та будівництво спортивного комплексу, до якого входять басейн, 2 спортивні зали, учбові класи та інше.

Запланований термін введення в експлуатацію – червень 2017 року.