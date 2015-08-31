Для госпіталізації постраждалих внаслідок зіткнень біля Ради задіяли 25 "швидких"

Відповідне доручення дав Київський міський голова Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

Так, для надання допомоги на місці та госпіталізації постраждалих наразі задіяні 25 карет «швидкої».

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Як повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, медиками наразі ідентифіковано 56 постраждалих. З них 54 військовослужбовці та 2 – представники засобів масової інформації.

За оперативною інформацією 37 постраждалих направлено до Київської міської клінічної лікарні №17, ще 7 постраждалих – до Олександрівської клінічної лікарні. 11 постраждалих госпіталізовано до Центрального госпіталю МВС України. Наразі прооперовано 10 постраждалих. 3 постраждалих знаходилися в тяжкому стані, один з них – помер.