Через заворушення під Радою киян попросили утриматися від поїздок у центр міста

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Прохання до водіїв - утриматися від поїздок у центр міста Києва, а саме на вулицях: Грушевського, Шовковичній, Банковій, Інститутській та прилеглим вулицям і провулкам", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхав особисто голова Печерської райдержадміністрації Сергій Мартинчук.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати 265 голосами в першому читанні ухвалили зміни до Конституції Українив частині децентралізації.

В цей час під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.

Мітингувальники застосували дерев'яні палиці, димові шашки, газові балончики. Один з мітингувальників кинув гранату у правоохоронців. За попередніми даними, внаслідок зіткнень постраждали близько 100 бійців Нацгвардії, дясять у важкому стані, один загинув.