Київське метро з 1 вересня почне ходити частіше

Про це повідомляється на сайті КП "Київський метрополітен". "Так, на Святошинсько-Броварській лінії додатково курсуватимуть 54 потяги на добу, на Куренівсько-Червоноармійській – 44 і 74 потяги на Сирецько-Печерській лінії", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, на Святошинсько-Броварській лінії вводяться "засилочні" потяги. Вранці в робочі дні 5 потягів зі станції "Лісова" (8:09, 8:15, 8:21, 8:27, 8:34) будуть відправлятися без пасажирів. Посадка пасажирів здійснюватиметься зі станції "Чернігівська". Ці заходи спрямовані на те, щоб розвантажити станції "Чернігівська", "Дарниця", "Лівобережна". Також змінюється час відправлення першого потяга зі станції "Лісова" і "Чернігівська" у напрямку центру міста, а відповідно і режим їх роботи. Зокрема, перший потяг буде відправлятися зі станції "Лісова" в 5:34, "Чернігівська" у 05:36. На вхід пасажирів на ці станції будуть відкриватися раніше: "Лісова" – вестибюль №1 у 05:25, вестибюль №2 у 05:28, "Чернігівська" – вестибюль №1 у 05:31, вестибюль №2 у 05:28.