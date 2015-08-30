Віталій Кличко відвідав нову пішохідну зону на Поштовій площі і скупався у фонтані (фото)

«Сьогодні хочу привітати вас із відкриттям пішохідної зони на Поштовій площі. Ми робимо все, аби Київ відповідав статусу сучасного європейського міста, гарного і комфортного. І ця площа – один з найкращих прикладів. Найближчим часом тут запрацюють кафе, усі інфраструктурні об’єкти. Впевнений, що пішохідна зона стане одним із улюблених місць відпочинку для киян, де можна провести час із дітьми та друзями. Тут дуже гарна атмосфера і освіжаючий фонтан», – сказав мер, який разом з деякими киянами побігав у струменях фонтану.

У коментарі журналістам Віталій Кличко зауважив, що остаточно увесь комплекс відкриється наступної весни, коли запрацює торговий центр з музеєм стародавнього Києва, де відвідувачі зможуть оглянути знайдені під час розкопок артефакти XI століття.

Міський голова прогулявся площею та поспілкувався з киянами, які прийшли на відкриття пішохідної зони.