У Києві розпочалася виставка ретро-автомобілів
06:07, 30 серпня 2015Київ
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До столиці з'їхалися ентузіасти та колекціонери з усієї України.
Виставка ретро-автомобілів проходить у Києві третій рік поспіль / ru.tsn.ua
Ексклюзивні ретро-автомобілі, мотоцикли та саморобні велосипеди зі всієї України представили поціновувачі старого і автомобільного.
У Києві вони збираються третій рік поспіль, повідомляють ТСН.ua.
З собою ентузіасти привезли як зразки зі своїх колекцій, так і власноруч відреставровані машини. Це переважно американські екземпляри, випущені до 1980 року.
Були представники і радянського автопрому.
Усі зразки, кажуть організатори, унікальні.
"По вихідних виїжджаю. Машина, так би мовити, набирає багато "лайків" дорогою", - розповідає учасник виставки Ростислав Кузьмін.
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У Києві проходить ретро-виставка автомобілів, мотоциклів та велосипедів
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