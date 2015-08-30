У Києві розпочалася виставка ретро-автомобілів

Ексклюзивні ретро-автомобілі, мотоцикли та саморобні велосипеди зі всієї України представили поціновувачі старого і автомобільного.

У Києві вони збираються третій рік поспіль, повідомляють ТСН.ua.

З собою ентузіасти привезли як зразки зі своїх колекцій, так і власноруч відреставровані машини. Це переважно американські екземпляри, випущені до 1980 року.

Були представники і радянського автопрому.

Усі зразки, кажуть організатори, унікальні.

"По вихідних виїжджаю. Машина, так би мовити, набирає багато "лайків" дорогою", - розповідає учасник виставки Ростислав Кузьмін.

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