У Києві відкрили реконструйований фунікулер (фоторепортаж)

16:46, 29 серпня 2015
Київ
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У Києві після реконструкції відкрили один з найстаріших у Європі фунікулер - днями виповнилося 110 років з моменту його запуску.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисту церемонію початку роботи оновленого фунікулера провели керівники комунального підприємства «Київпастранс».

«Реконструкційні роботи обійшлися в 600 тис. грн. Кошти були частково виділені міським бюджетом, частково забезпечені підприємством «Київпастранс», - повідомила УНІАН начальник служби маркетингу КП Ганна Бондар.

Вона також зазначила, що реконструкція проходила 5 тижнів.

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Оновлення фунікулера торкнулися не тільки власне транспортного механізму. Оновлено також вагони – сидіння, панелі управління, підлогу, стіни. У кожному вагоні фунікулера встановлено точку Wi-Fi. Крім того, тепер пасажири можуть оплачувати поїздки за безготівковим розрахунком з допомогою платіжних карт.

Церемонію відкриття фунікулера відвідали десятки жителів і гостей столиці. Відвідувачів пригощали іменинним тортом зі 110 свічками.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня київський фунікулер призупинив роботу для проведення капітального ремонту окремих вузлів.

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