У Києві чоловік увірвався до офісу юрфірми та відкрив стрілянину (відео)

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, правоохоронці на місці події з’ясували, що у юридичну контору зайшов чоловік у формі, схожій на формений одяг правоохоронців, і почав чіплятися до працівників. У результаті керівник зробив йому зауваження і попросив покинути приміщення. У відповідь чоловік дістав зброю (за попередніми даними, травматичну) і зробив кілька пострілів. Своєю чергою директор завдав чоловіку тілесних ушкоджень.

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Правоохоронці проводять ретельний огляд місця вчинення правопорушення, з'ясовують обставини події.

Особа зловмисника встановлена. Це 36-річний місцевий житель, 1979 р.н.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.