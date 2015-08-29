У Києві сьогодні чергуватимуть понад 3 тисячі силовиків

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

Охорону громадського порядку забезпечуватимуть більше 3 тис. співробітників столичної міліції, військовослужбовці Національної гвардії України, представники громадських організацій та формувань, зведені загони міліціонерів із інших областей країни.

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