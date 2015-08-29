У Києві сьогодні чергуватимуть понад 3 тисячі силовиків
10:33, 29 серпня 2015Київ
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Порядок сьогодні у центрі столиці під час масових заходів забезпечуватимуть понад 3 тис. правоохоронців.
Сьогодні у центрі Києва відбудеться відкриття меморіалу / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.
Охорону громадського порядку забезпечуватимуть більше 3 тис. співробітників столичної міліції, військовослужбовці Національної гвардії України, представники громадських організацій та формувань, зведені загони міліціонерів із інших областей країни.
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Сьогодні у центрі Києва відбудеться відкриття меморіалу «Стіна народної пам’яті» й урочиста церемонія увічнення пам’яті героїв, полеглих в ім’я Незалежної України.
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